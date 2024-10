Das Landauer Hospiz, das Sterbende in ihren letzten Tagen und Wochen betreut, beteiligt sich am Welthospiztag am morgigen Samstag, 12. Oktober. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende sind von 10 bis 14 Uhr mit einem Infostand auf dem Rathausplatz in Landau vertreten, um die Einrichtung vorzustellen und mit Interessierten ins Gespräch zu kommen. „Die in der Hospizarbeit und Palliativversorgung tätigen Menschen stehen für eine offene, demokratische, pluralistische und solidarische Gesellschaft“, betont Einrichtungsleiter Jorge Costa. Der diesjährige Welthospiztag stehe deshalb unter dem Motto „Hospiz für Vielfalt“. „Wir laden alle Interessierten herzlich ein, mit uns ganz offen ins Gespräch zu kommen, Fragen zur Hospizarbeit zu stellen und sich bei Bedarf individuell beraten zu lassen.“ Als Ansprechpartner stehen Mitarbeitende des Hospizes sowie des Palliativnetzes Süd- und Vorderpfalz zur Verfügung. Der Infostand wird ergänzt vom Ambulanten Hospizzentrum Südpfalz mit Angeboten für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche.