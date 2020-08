Rund zwei Jahre nach Beginn des Abrisses und des immer noch andauernden Neubaus der nördlichen Horstbrücke in Landau ist der neue Brückenteil am Freitag für den Verkehr freigegeben worden. Damit kann der Verkehr vom und in den Horst, Landaus größter Stadtteil westlich der Bahnlinie Neustadt - Karlsruhe, wieder uneingeschränkt fließen. Der Brückenneubau war kompliziert, weil sowohl der Straßen- als auch der Bahnverkehr weiter laufen mussten. Genaugenommen besteht die Horstbrücke aus zwei Einzelbrücken unterschiedlichen Baujahrs. Nur die ältere, nördliche war marode. Der Neubau hat rund fünf Millionen Euro gekostet.