Ende der kommenden Woche soll eine Fahrspur der neuen Horstbrücke in Landau für den Verkehr freigegeben werden. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Dann rollt der Verkehr über drei Spuren. Laut Bauamt stehen noch Arbeiten unter der Brücke und Asphaltarbeiten in der Horststraße an, die sich bis in den Oktober hinein ziehen werden. Die zweijährigen Bauarbeiten zur Erneuerung des nördlichen Teils der Brücke waren mit 5,3 Millionen Euro veranschlagt, das Land trägt 75 Prozent der Kosten. Die vierspurige Ost-West-Verbindung über die Bahnlinie haben täglich rund 20.000 Kraftfahrzeuglenker und 2000 Radfahrer genutzt.