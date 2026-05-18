Die Kreisstraße 5 zwischen der Queichheimer Hauptstraße und dem Horstring ist seit Montag bis inklusive Mittwoch voll gesperrt. Das teilt die Landauer Stadtverwaltung jetzt mit. Die Straße führt parallel zur A65 zwischen Landau-Nord und Landau Zentrum vom Horst an Queichheim vorbei Richtung der Kreisel an der A65-Anschlussstelle Landau-Zentrum.

Straße soll saniert werden

Der Verkehr wird über die Horstbrücke, die Queichheimer Brücke und über die Horststraße umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Grund für die Sperrung sind Vorbereitungsarbeiten für eine für das zweite Halbjahr geplante Sanierung der Straße, wie die Verwaltung informiert. In dieser Woche soll das unter der Fahrbahn liegende Kanalnetz untersucht werden. Die Fachfirma habe kurzfristig freie Kapazitäten gemeldet und führe die Arbeiten sofort durch. Dafür sei die Vollsperrung nötig.