Mit zwei Anträgen für bessere Radewegeverbindungen befasst sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 8. Juni. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr als Videokonferenz (Anmeldungen über presse@landau.de). Die Mehrheitskoalition aus Grünen, CDU und FDP möchte bei der Verkehrswende im kommenden Jahr insbesondere den Osten der Stadt in den Blick nehmen, nachdem seit 2019 in den anderen Bereichen schon Verbesserungen im Zuge des Integrierten Mobilitätskonzepts umgesetzt worden seien. Konkret geht es den Fraktionen um den Horst und Queichheim. Beide Stadtteile sollten gemeinsam beleuchtet werden, heißt es in dem Antrag, laut Mobilitätskonzept habe Queichheim die größten Lücken im Nahmobilitätskonzept. Bei der Queichheimer Brücke und in der Hauptstraße sei Bedarf für eine fuß- und fahrradfreundliche Gestaltung. Die Verwaltung soll die Optionen zusammenstellen.

Die Fraktion Die Linke möchte geprüft wissen, ob die Woogstraße und die Alte Hintergasse für den gegenläufigen Radverkehr geöffnet werden kann und ob die Straße Zum Queichanger so gestaltet werden kann, dass sie von Radfahrern überquert werden kann.