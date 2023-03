Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Todesopfer, fünf Schwerverletzte und zwei Leichtverletzte sind die Bilanz von vier Unfällen am Wochenende auf der B10. Die Unfallursachen sind noch nicht in jedem Fall ermittelt. Es gibt auch große Unterschiede, aber eine große Gemeinsamkeit: Immer wieder geraten Autos in den Gegenverkehr.

Ein 16-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz vor 18 Uhr auf der B10 ums Leben gekommen, außerdem wurden drei weitere Beteiligte schwer verletzt. Nach Angaben der Landauer