Noch bis 1994 konnten Männer in der Bundesrepublik bis 1989 Frauen und Männer in der DDR wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen juristisch verfolgt und verurteilt werden. Aus heutiger Sicht verstößt das gegen die Menschen- und Grundrechte. Der Gesetzgeber hat deshalb 2017 alle strafrechtlichen Urteile aufgehoben und damit alle Betroffenen rehabilitiert. Für ihre Verurteilung, aber auch erlittene Benachteiligungen, können sie seitdem eine Entschädigung beim Bundesamt für Justiz (BfJ) beantragen. Die Stadtverwaltung Landau weist darauf hin, dass die Frist für Entschädigungsanträge jetzt bis 21. Juli 2027 verlängert wurde.

Betroffene können sich postalisch, telefonisch oder per E-Mail an das BfJ wenden, um eine Entschädigung zu beantragen oder sich beraten zu lassen: Bundesamt für Justiz, Referat III 6, 53094 Bonn; Telefon: 022899 41040, oder E-Mail an rehabilitierung@bfj.bund.de.

Weitere Informationen sowie Musteranträge gibt es im Internet unter www.bundesjustizamt.de/rehabilitierung. Info-Flyer des BfJ liegen auch in den Dienstgebäuden der Stadtverwaltung Landau aus.

Liebe Leserinnen und Leser: Wir halten das Thema für wichtig und würden gerne mit Betroffenen aus der Südpfalz über ihre Erfahrungen reden und darüber berichten. Das kann auf Wunsch auch gerne ohne Namensnennung erfolgen. Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de oder unter Telefon 06341 281136.