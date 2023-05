Der frühere Vorsitzende der Evangelischen Allianz Landau (EA), Dieter Ludwig, kritisiert Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) für seine Entscheidung, mit der Allianz nicht mehr zusammenarbeiten zu wollen.

Zudem fragt Ludwig danach, was denn mit anderen Teilnehmenden an der Allianz oder deren Aktionen passiert. „Will der OB mit seiner Entscheidung auch den jährlichen Haiti-Lauf verhindern und damit die notwendige Unterstützung eines Kinderdorfes in Haiti? Die EA-LD ist Veranstalter“, sagt Ludwig. Zudem wirft der frühere Vorsitzende Geißler vor, „einen Spaltungskeil“ in die Kirchen und Gruppen, aus denen die Mitarbeitenden der EA kommen, zu treiben.

Geißler hatte die Zusammenarbeit mit der Organisation wegen deren Positionen zu den Themen Homosexualität, sexuelle Identität und Konversionstherapie (Umerziehung von Homosexuellen zu Heterosexuellen) aufgekündigt, wie die Stadt mitteilt. „So lange diese untragbaren Positionen bestehen, werden wir als Stadt Landau nicht mit der Evangelischen Allianz zusammenarbeiten“, sagte Geißler. Konkret hat die Verwaltung zunächst angekündigt, keine Veranstaltungen im Erlebt-Forum mehr durchzuführen.

„Hetze“ in sozialen Netzwerken

Geißlers Vorgänger, Hans-Dieter Schlimmer (SPD) und Thomas Hirsch (CDU), hätten mit ihm vertrauensvoll zusammengearbeitet und die Arbeit der EA für die Einheit von Christen und das Gemeinwohl geschätzt, sagt Ludwig. Die Er-lebt-Gemeinde sei nicht gleichzusetzen mit der Allianz – was Geißler auch nicht behauptet hat. Die Landauer Mitglieder der Allianz hätten „in der Vergangenheit durch ihre Arbeit bewiesen, dass sie keine Ausgrenzung und Diskriminierung betreiben. Die Er-lebt-Gemeinde hat in dem Artikel eindeutig ihre Haltung dargestellt. “ Geißler berufe sich, so Ludwig, auf die Hetze in sozialen Netzwerken. Er rät ihm, einen der aktuellen Vorsitzenden der DEA „um kompetente Aussagen“ zu bitten.

Er-lebt-Pastor Denis Grams sagte, dass jeder Mensch als Gottes Ebenbild gesehen werde. „Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung sind geliebte Mitglieder unserer Gemeinde. Wir lehnen Homophobie in jeglicher Form ab und bemühen uns darum, jedem Menschen in Liebe und Respekt zu begegnen.“