Das Strieffler-Haus widmet dem Landauer Fotografen Karlheinz Schmeckenbecher eine Ausstellung zum 70. Geburtstag, den er am Mittwoch gefeiert hätte. Er ist vor zehn Jahren gestorben. Laut Kurator Markus Knecht wurde erstmals Fotografien von Schmeckenbecher auf Alu-Dibond reproduziert. „Schmeckenbecher war vor über 30 Jahren ein Pionier in Sachen Landschaftsfotografie. Er hat mit seiner analogen Technik, seiner Geduld, das richtige Licht zu erwischen und seinem Blick unsere Landschaft hier in der Südpfalz ästhetisiert“, unterstreicht Knecht, der mit seinem Verlag zu Ehren des ehemaligen RHEINPFALZ-Fotografen einen Kalender 2022 herausgebracht hat. Bei der Ausstellung im Strieffler Haus treten die Fotografen Thomas Engelberg, Hans-Georg Merkel und Yannick Scherthan in einen Dialog mit den Motiven von Karlheinz Schmeckenbecher. Die Künstler werden in der Kunst-Nacht am 3. Juni ab 19 Uhr auch anwesend sein. Die Ausstellung in der Löhlstraße 3 geht bis 3. Juli und ist freitags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.