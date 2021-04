Am Montagmorgen gegen 4.40 Uhr haben Unbekannte in der Ostbahnstraße einen dekorativen Holzwagen angesteckt, der vor einem Burger-Haus aufgestellt war. Eine Zeugin hatte die Polizei über das Feuer informiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei konnten das Feuer schnell löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 100 Euro. Der Holzwagen war vor einem Lokal aufgestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.