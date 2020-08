Nach der Sommerpause startet der Gloria-Kulturpalast in Landau wieder durch – mit Kursen für Magie-Fans. Neun- bis 14-Jährige lernen ab 1. September zehn Wochen lang, wie man zaubert, trickst und andere hinters Licht führt. Auch für Erwachsene wird es einen Kurs geben. „Zauberkunst ist mehr als nur Trick“, sagt Zauberer und Gloria-Betreiber Peter Karl. „Sie ist Unterhaltungskunst.“ Deshalb werden neben der Technik auch Grundlagen aus den Bereichen Sprache, Bewegung und Schauspiel vermittelt. Karl ist mehrfacher Deutscher Meister der Illusion, Tanztrainer, Comedian und Moderator. Er coachte unter anderem die Gewinnerinnen von „Germany’s next Topmodel“ bei „Stars in der Manege“. Am 24. August gibt es eine Gratis-Schnupperstunde. Kursgebühren: 150 Euro.

Info