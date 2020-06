In der Nacht zum Donnerstag, 25. Juni, ist in das katholische Pfarramt in der Landauer Augustinergasse eingebrochen worden. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und stahlen einen geringen Bargeldbetrag. Nach Angaben der Polizei richteten sie aber einen weitaus höheren Sachschaden von rund 4000 Euro an. Die Kriminalpolizei Landau bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per Mail an kilandau@polizei.rlp.de.