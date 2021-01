Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Montag in die Verwaltungsräume eines Altenzentrums in der Zweibrücker Straße in Landau eingebrochen und haben einen hohen Sachschaden verursacht. Die Täter hebelten laut Polizei zunächst ein Fenster und anschließend mehrere Bürotüren auf. Bei dem Einbruch stahlen sie diverse Gegenstände und einen Bargeld-Betrag in ungenannter Höhe. „Durch die brachiale Vorgehensweise entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 22.000 Euro“, teilt die Polizei weiter mit. Zeugenhinweise an die Landauer Kriminalpolizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.