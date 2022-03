Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Getränkehandel eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Einbrecher durch Einschlagen eines Fensters ins Innere des im Industriegebiet ansässigen Geschäfts. Entwendet wurde nichts. Die Schadenshöhe beträgt circa 2500 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegengenommen.