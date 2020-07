Rund 1500 Euro Schaden haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag im Bereich des Schulzentrums Ost in Landau angerichtet. Nach Angaben der Polizei haben sie an zwei geparkten Fahrzeugen Reifen platt gestochen und die Glasscheibe einer Bushaltestelle eingeschlagen. Die Polizei Landau bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.