Das Wetter wollte nicht so richtig mitspielen, als die Deutschen Weinhoheiten vor einigen Tagen auf der Kleinen Kalmit waren. Und doch gab es schöne Momentaufnahmen für Sina Erdrich (links), die Deutsche Weinkönigin aus Baden, sowie Saskia Teucke (Zweite von links), die Deutsche Weinprinzessin. Für Teucke war der Besuch an der Kleinen Kalmit ein Heimspiel, kommt sie doch aus Weisenheim am Sand. Mit von der Partie beim zweitägigen Trip durch die Pfalz war natürlich auch die Pfälzische Weinkönigin Sophia Hanke aus Rödersheim-Gronau (rechts). An der Kleinen Kalmit machten die Hoheiten nach Angaben des Vereins Pfalzwein Stopp bei der Winzerin Katrin Wind aus Arzheim (Zweite von rechts). Das „Garagenweingut“ hat bekanntlich Pläne für einen großzügigen Neubau, der neulich im Landauer Bauausschuss genehmigt worden ist. Katrin Wind leitet den Betrieb und verantwortet den Ausbau der Weine, ihr Vater unterstützt sie in den Weinbergen, ihre Mutter im Verkauf – und auch die beiden Kinder von Katrin Wind (vier Jahre und vier Monate) sind mal in der Garage im Kinderwagen, mal spielend im Weinberg dabei. Ein echter Familienbetrieb eben.