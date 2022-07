Die Oberbürgermeister-Stichwahl in Landau scheint die Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren: Wie die Stadtverwaltung mitteilte, lag die Wahlbeteiligung um 13 Uhr schon bei rund 40 Prozent. Im ersten Wahlgang am 3. Juli hatte sie um dieselbe Zeit bei etwa 41 Prozent gelegen, am Abend waren es vergleichsweise gute 50,3 Prozent. Beim 13 Uhr-Zwischenstand sind die Stimmen der Briefwählerinnen und Briefwähler bereits eingerechnet. Das waren diesmal 11.213 Menschen. Zur Wahl stehen jetzt noch Dominik Geißler (CDU) und Maximilian Ingenthron (SPD). Die Wahllokale sind noch bis 18 Uhr geöffnet.

Zum Vergleich: Bei der letzten OB-Stichwahl im Jahr 2015 zwischen Thomas Hirsch (CDU) und Maximilian Ingenthron betrug die Wahlbeteiligung am Wahlsonntag um 13 Uhr nur rund 30 Prozent.

Im Anschluss werden die Auszählungsergebnisse sofort im Ratssaal des Rathauses präsentiert. Außerdem besteht die Möglichkeit, über einen Link auf der städtischen Internetseite www.landau.de/wahlen die Ergebnisse einzusehen.