Der Kinder- und Jugendhospizdienst Windspiel Landau kann sich über eine hohe Spende freuen. 6666 Euro kamen bei einer gemeinsamen Benefizaktion des Route 66 in Landau mit dem Verein Getrennte Farben, Gemeinsames Herz zusammen. Die Veranstaltung hat längst Tradition: Bereits seit rund 15 Jahren kommen Stammgäste, Bikerfamilien, Unterstützer und regionale Unternehmen zusammen, um gemeinsam Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Die Unterstützung kommt direkt Familien und Kindern zugute, die Begleitung und Hilfe in schwierigen Lebenssituationen benötigen.

„Solche Aktionen zeigen eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Menschen in der Region zusammenhalten und gemeinsam Verantwortung übernehmen“, betonte Vereinsvorstand Oliver Hasert. Unterstützt wurde die Aktion durch das Duo Campfire, die Unternehmen Großküchentechnik Joseph & Joseph, Matz & Jung, FW Lackhaus, Autoheld Landau und Weingut Ralf Hundemer aus Hainfeld sowie Privatpersonen.