460.000 Euro wird Freimersheim in den nächsten beiden Jahren in den Anbau der kommunalen Kita investieren. Dies ist der größte Posten im Haushalt 2020/2021, den der Gemeinderat nun auf den Weg gebracht hat. Für 30.000 Euro soll die Bücherei neues Mobiliar bekommen. In die Ertüchtigung von Gemeindestraßen, Fußwegen und Plätzen werden 178.500 Euro gesteckt. Der Spielplatz erhält neue Geräte im Wert von 15.000 Euro. Der Gemeindeanteil für die Sanierung des Schulweges zur Gäuschule schlägt mit 47.000 Euro zu Buche. Aus dem Verkauf von sieben Bauplätzen im Neubaugebiet Riesenhübel werden 420.000 Euro erwartet. Die anderen sieben Grundstücke sind bereits verkauft. Freimersheim sei schuldenfrei und habe in den vergangenen Jahren „Rekordeinnahmen“ verbucht, berichtete Ortsbürgermeister Daniel Salm (FWG). „Für eine Gemeinde unserer Größenordnung ist es außergewöhnlich, solch hohe Investitionen aus dem laufenden Haushalt zu bestreiten.“ Es gebe trotz Corona eine positive Entwicklung beim Gewerbesteueraufkommen.