Die Pflegeeinrichtungen in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße haben nach Angaben von SPD-Landtagsabgeordnetem Florian Maier eine erfreulich hohe Impfquote. Wie der Dammheimer von der Landesregierung erfahren hat, liegt der Anteil der vollständig geimpften, beziehungsweise genesenen Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße bei 88,05 Prozent und in Landau bei 88,43 Prozent. Bundesweit liege Rheinland-Pfalz mit seiner Impfquote von gut 92 Prozent in der Spitzengruppe aller Bundesländer. Rheinland-Pfalz sei eines der ersten Bundesländer gewesen, das den Impfstatus von Mitarbeitern und Bewohnern in den Einrichtungen verpflichtend abgefragt habe. Der vollständige Impfschutz der Bewohner von Pflegeeinrichtungen liegt demnach bei rund 95 Prozent.