Seit Wochen sind Spezialisten mit dem Rückbau von Hofmeister in Landau beschäftigt. Von Abriss kann keine Rede sein, denn alles muss präzise sortiert werden. Mittendrin steht Peter Bast und ist ergriffen. 36 Jahre lang war die Großbäckerei sein Leben.

Zwölf Jahre war der Bäcker- und Konditormeister nicht auf dem Gelände. Er habe Abstand gebraucht, sagt der 75-jährige Wahl-Landauer. Doch die Baustelle hat ihn magisch angezogen. Als er dann in einer der Hallen stand, wurde er von Emotionen übermannt. „Ich hab grad’ gemeint, ich geh’ zur Arbeit“, sagt er. „Es war alles noch gestanden, zwar als Gerippe. Aber es hat mich so gepackt, das hätte ich nicht gedacht.“

Einziger Augenzeuge dieses sehr emotionalen Moments war Andreas Kramatschek. „Der Mann stand in der Halle und hat geweint.“ Der Architekt und Ingenieur aus Rieschweiler wickelt im Auftrag der Hornbach-Stiftung den Rückbau ab. Der 52-Jährige kann die Verbundenheit mit dem einstigen Arbeitgeber nachempfinden. Kramatschek ist zwar seit Januar selbstständig, hat aber 25 Berufsjahre erst bei Hornbach und dann beim Unternehmen Wasgau gearbeitet, das zur Hornbach-Familie gehört und 75 Märkte betreibt. Als Prokurist für Expansion und Leiter der Bauabteilung hat Kramatschek zuletzt für den Pirmasenser Lebensmittelhändler X-Baustellen betreut.

Bis Pfingsten 2022 auf der Baustelle

Peter Bast besucht mit der RHEINPFALZ die Baustelle ein zweites Mal, eskortiert von Kramatschek, der darüber wacht, dass die Besucher die ehemalige Bäckerei an der Wollmesheimer Straße unbeschadet wieder verlassen. Kramatschek ist bei diesem ambitionierten Projekt die rechte Hand von Peter Hornbach, Geschäftsführer der Hornbach Immobilien GmbH. Der möchte im Auftrag der Hornbach-Stiftung auf dem 16.000 Quadratmeter großen Hofmeister-Areal einen Wasgau-Lebensmittelmarkt bauen und 50 Wohnungen. Kramatschek managt auch die Neubauten. Er wird bis zur Schlüsselübergabe an Pfingsten 2022 dabei sein.

Doch zuerst muss der Rückbau über die Bühne gehen. „Früher hat man mit dem Hammer reingehauen und den Haufen anschließend weggefahren“, erzählt er. „Das ist sehr lange her.“ Heute sind Spezialunternehmen am Werk. Die stützen sich auf Gutachten anderer Fachleute zur Gebäudesubstanz, entwickeln Entsorgungspläne und haben dann viel Arbeit damit, die Baustoffe zu sortieren. Holz kommt zu Holz, Glas zu Glas, Kunststoff zu Kunststoff, Metall zu Metall. Und so weiter. Zum Teil ist der Abbau reine Handarbeit. Wenn zum Beispiel die Mineralwolle aus den Öfen herausgenommen wird. Die Fugenfüllungen zwischen den Waschbetonplatten der Fassade können nicht einfach so auf den Müll, sie müssen auf ihre Bestandteile untersucht werden und kommen dann in den richtige Topf. Die Großbäckerei wurde ab 1960 mehrfach erweitert, zuletzt vor zwölf Jahren. Verschiedene Bauabschnitte zeugen von der jeweiligen Materialwahl.

Netze sichern das Dach aus Asbestplatten

Ohrenbetäubender Lärm unterbricht die Unterhaltung. Ein großer Bagger entleert die Schaufel mit Abbruch in einen Container. Der Fahrer arbeitet für die Waldrohrbacher Firma Köhler-Schmitt, die den Abriss-Auftrag erhalten hat. Hornbach lege großen Wert auf eine regionale Wertschöpfungskette und arbeite mit regionalen Unternehmen, sagt Kramatschek – und entschuldigt sich sofort für die Hornbach-PR. 25 Jahre prägen halt.

„Hier war die Konditorei angebaut, die ist jetzt schon weg“, sagt Peter Bast, als die kleine Gruppe am rückwärtigen Teil des Gebäudes steht. Drinnen kehren zwei Männer zertrümmerte Glasbausteine zusammen. Über ihren Köpfen hängen grüne Netze. Sie sichern das Dach, das in diesem Teil des Baus aus Asbestplatten besteht. Die Platten selbst werden später von Arbeitern in Schutzanzügen abgebaut. Kramatschek erzählt, dass ansonsten keine Altlasten entdeckt wurden.

„Die Öfen liefen Tag und Nacht“

Peter Bast zückt seine Kamera und macht einige Fotos. Die verschiedenen Hallen sind fast schon zu einer verschmolzen: Viele Zwischenwände sind schon im Container gelandet. Überall stehen Gerippe von Backeinrichtungen. Auch der Netzbackofen von Winkler steht noch. Zumindest das, was von ihm übrig ist. Metall und Stahl. Davor wartet die Brötchenanlage mit Aufbau für den Gärvorgang auf den Abtransport. Einige Meter weiter entdeckt Bast die drei Öfen, in denen die Hofmeister-Butterkränze gebacken wurden. „Die liefen Tag und Nacht.“ Auf der anderen Seite ist der große Gärraum, in den einst Wagen mit 40 Blechen geschoben wurden, bevor sie in Karussellöfen zum Backen kamen. Die „Backstube“ einer Großbäckerei, die zu Spitzenzeiten 160 Filialen mit Bort, Brötchen, Teilchen und Kuchen beliefert hat.

Bäcker und Konditor war nicht die erste Wahl des begeisterten Fotografen Bast. „Ich war das schwarze Schaf der Familie.“ Er sollte Pfarrer werden wie sein Onkel. Doch im altsprachlichen Gymnasium fühlte sich der gebürtige Königsbacher (bei Neustadt) fehl am Platze. Die Rettung war eine Stellenanzeige, die die Mutter entdeckte. Sie brachte den 14-Jährigen zum Bäcker Flörchinger nach Dudenhofen. „Der will nicht lernen und ist stinkefaul. Machen Sie mit ihm, was Sie wollen“, zitiert Bast seine Mutter.

Der Junge fand Gefallen an der Ausbildung, auch wenn er hart rangenommen wurde und am Wochenende sogar mit aufs Feld musste. „Die Meisterprüfung habe ich mit 1,2 gut bestanden.“ Dann ging Peter Bast drei Jahre in die Schweiz, zog weiter nach Kanada, in die USA, auf die Bahamas. Als er 1972 bei Hofmeister anheuerte, bekam er den Auftrag, eine Konditorei aufzubauen. Mit Leidenschaft stürzte er sich in die Arbeit. „Ich wollte kreativ sein. Die Firma war mein Leben. Die Frau und die beiden Töchter hatten oft das Nachsehen.“ Am Schluss arbeitete Bast mit acht Konditoren.

Zwölf-Stunden-Tage waren eher die Regel

Mit 60 Jahren wurde er schwer krank, ging mit 63 vorzeitig in Ruhestand. Ein harter Schnitt. „Ich war frustriert. Da ist etwas weggebrochen.“ Er sei mit Herzblut bei der Arbeit gewesen. Um 2 Uhr nachts ging es zum Hofmeister. Zwölf-Stunden-Tage waren eher die Regel denn die Ausnahme. Von heute auf morgen habe er den Schalter umgelegt. Am ersten Tag im Ruhestand habe er seine Frau bei der Hand genommen, die Tasche mit den Arbeitsklamotten gepackt und in einen Müllcontainer gepfeffert. „Da war ich wieder frei.“

In einer Ecke der Bäckerei-Ruine stehen noch Paletten mit Mehlsäcken, Dinkel-Vollkorn-Brötchen-Backmischungen darunter. „Sonnenblumenkerne haben wir auch noch massenweise entdeckt“, berichtet Andreas Kramatschek. Geschirr, Fliesen, Leergut – auch einige Hinterlassenschaften der firmeneigenen Schreinerei und Schlosserei finden sich in den Restbeständen. Die Kühlräume und der Schockfroster, in dem die Brötchen für den Transport in die Filialen vorbereitet wurden, stehen in den Hallen.

Silos gepackt wie Tyrannosaurus rex

Die Außenwand gen Westen ist schon herausgebrochen. Die Herbstsonne lässt die Weinberge gülden leuchten. Und ein kräftiger kühler Wind kündigt den nahen Winter an. An der Backstraße prangt ein Zettel mit der Nummer 57. Der Insolvenzverwalter hat alle Geräte für die Versteigerung mit Nummern versehen, erklärt Kramatschek. Viel sei nicht verkauft worden. „Es ist wenig investiert worden“, sinniert Bast.

Er hätte es gerne gesehen, wenn einer der drei Mehlsilos – mit Graffiti verschönert – als Erinnerung an Hofmeister auf dem Gelände stehengeblieben wäre. Stattdessen hat Bast beobachtet, wie sie zerlegt wurden. „Es war wie in Jurassic Park. Wie ein Tyrannosaurus rex hat der Greifarm die Silos gepackt, damit sie zerschnitten werden konnten.“

Im Bürotrakt zur Wollmesheimer Straße hin steigt die kleine Gruppe hinauf in die Chefetage über dem Verkaufsraum. Die Zwischenwände fehlen, auch die Möbel wurden schon weggebracht. Zwei Tresore warten noch auf ihre Entsorgung. „Da war nichts drin“, witzelt Kramatschek. Auf dem Boden liegt ein hölzerner Brotschieber. „Wir sagen Schiesser“, bemerkt Bast. „Im Chefzimmer hat man sich mal was abgeholt“, sagt er. Wurde er auf Stückzahlen eingeschworen? „Die Sache wurde am Dampfen gehalten, damit es den Leuten nicht zu wohl wurde“, antwortet der Meister und lacht. Er hat noch Kontakt zu dem ein oder anderen Kollegen hat, darunter zu Backmeister Helmut Metzger.

Die Brecheranlage leistet Schwerstarbeit

Köhler-Schmitt hat noch einen Berg Arbeit vor sich. Die Hallen sind zu Zweidrittel unterkellert. „Der Chef meint, damit werden Sie viel Arbeit haben“, sagt Peter Bast zu Kramatschek. Der Chef. Damit ist Hans-Friedrich Hofmeister gemeint, der bis 2014 Geschäftsführer war und heute bei Greifswald lebt. Er rufe regelmäßig an, erzählt Bast. „Das schaffen die Maschinen schon“, versichert Kramatschek und lacht.

Im Boden liegen auch noch verschiedene Tanks, darunter die der ehemaligen Tankstelle Frühmesser. „Alle stillgelegt und von der Aufsichtsbehörde abgenommen.“ Die kommen raus. Die Löcher werden, sauber verdichtet, aufgefüllt. Eine Brecheranlage wird in den nächsten Wochen den Stahlbeton zerbröseln, nachdem ein Magnet das Eisen aussortiert hat. Spätestens Mitte Dezember soll die Baustelle abgeschlossen und die Fläche für die Neubauten vorbereitet sein. „In den nächsten fünf Wochen wird hier noch dramatisch viel passieren“, sagt der Hornbach-Beauftragte. Peter Bast darf jederzeit als Zaungast dabei sein.