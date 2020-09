Die Landauer Großbäckerei Hofmeister war in der Region ein wichtiger Arbeitgeber. Der Familienbetrieb ist insolvent, die Logos des pfiffigen Bäckers mit dem Baguette unterm Arm sind rar geworden. Aber sie stehen für ein Stück Wirtschaftsgeschichte der Stadt Landau. So war Christine Kohl-Langer, Leiterin von Stadtarchiv und Museum, auch gleich Feuer und Flamme, als die RHEINPFALZ angefragt hat, ob eine der Leuchtreklamen von der Wollmesheimer Höhe nicht museumswürdig wäre. Auch die Hornbach-Stiftung, die am Standort der Bäckerei im Südwesten der Stadt einen Wasgau-Markt und Wohnbebauung plant, kann sich für die Idee erwärmen, insbesondere, da der Abriss der Großbäckerei bereits begonnen hat. Andreas Kramatschek, der sich um die Umsetzung des Großprojekts kümmern wird, lässt eine der Leuchtreklamen fachgerecht demontieren, wahrscheinlich die am Aufgang zum Gelände, wo man früher frische Backwaren direkt ab Werk erstehen konnte. Denn die ist etwas handlicher als zwei weitere große Leuchttafeln am Gebäude.