„Hoffnung statt Hass“ lautet der Titel einer Abendveranstaltung mit Osama Illiwat und Rotem Levin von der israelisch-palästinensischen Bewegung „Combatants for Peace“ am Montag, 15. Juli, 19 Uhr in der Festhalle Landau. „Combatants for Peace“ verbindet seit 2006 in Israel und Palästina ehemalige Kämpfer und Kämpferinnen beider Seiten. Wie kann ein Ausbruch aus der Spirale von Hass und Gewalt im Nahen Osten möglich sein? Dieser Frage geht der Abend nach. Die Gäste werden von ihrem persönlichen und nicht immer einfachen Weg berichten. Zudem wird die Frage gestellt, was wir in Deutschland für unsere Gesellschaft aus diesem Beispiel lernen können.

Die Gesprächsrunde moderieren wird Annalena Groppe von der Friedensakademie Rheinland-Pfalz. Jene sowie der Protestantische Kirchenbezirk Landau und die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz veranstalten den Abend. Steffen Hagemann, Politikwissenschaftler der Uni Kaiserslautern, wird in das Thema einführen. Zudem wird Pfarrer Andreas Kuntz von der Johanneskirche Landau auf der Bühne sprechen. Die Veranstaltung ist in englischer Sprache; eine Simultanübersetzung auf Deutsch steht zur Verfügung. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an friedensakademie-rlp@rptu.de. Der Eintritt ist frei; im Anschluss laden die Veranstalter zu einem Empfang ein.