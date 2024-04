In die Diskussion über den zu glatten und schmutzigen Hallenboden in der IGS-Sporthalle hat sich nun auch der IHC Landau 1999 eingeschaltet, der Inline-Skaterhockey-Club.

Er widerspricht der Aussage von Schulleiter Ralf Haug, dass Inlinehockey den Hallenboden besonders stark strapaziere. Wegen Verunreinigungen und Beschädigungen des Hallenbodens im Schulzentrum Ost sei der IHC schon wiederholt als vermeintlicher Verursacher ausgemacht worden, aber das sei bei mehreren Gesprächen und Begehungen mit Entscheidungsträgern der Stadt auch schon mehrfach widerlegt worden. Beim Trainings- und Spielbetrieb habe es lediglich Gummiabrieb gegeben, und der trage nicht zur Rutschigkeit bei, eher im Gegenteil. Ähnliche Vorwürfe an den IHC hatte es auch schon in der Sporthalle am Ebenberg gegeben.

Der IHC sei selbst Leidtragender der Situation. Auch die eigenen Spieler und Gästemannschaften seien der erhöhten Unfallgefahr durch „offensichtlich unzureichende Sauberkeit des Hallenbodens“ ausgesetzt. Der Club habe die Stadt schon mehrfach auf das Problem hingewiesen.

Problem hat deutlich zugenommen

Die Verschmutzung habe, von Einzelfällen abgesehen, erst innerhalb des vergangenen Jahres an Häufigkeit und Ausmaß zugenommen, ebenso der fehlende Grip. Deshalb habe der Verein sogar vor einem Testspiel der ersten Mannschaft Anfang März den Hallenboden eigenständig mittels Besen, Staubsaugern und feuchtem Durchwischen gereinigt, um überhaupt einen Spielbetrieb gewährleisten zu können. Die Verschmutzung hat er mit einer Reihe von Bildern dokumentiert.

Der IHC-Vorstand will „weiterhin mit Nachdruck und gemeinsam mit den Betroffenen für eine einvernehmliche Lösung arbeiten“ und bittet darum, von Schuldzuweisungen abzusehen.