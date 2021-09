Die Arbeit des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) an einem Hochwasserschutzkonzept für Stadt und Stadtdörfer geht in die nächste Runde. Wie der EWL mitteilt, werden die Lösungsansätze für die einzelnen Stadtdörfer vorgestellt. Für die Analyse haben EWL, die Stadt und ein spezialisiertes Ingenieurbüro umfangreiche Daten unterschiedlichster Herkunft gesammelt und ausgewertet. Den Anfang macht am Mittwoch Arzheim, am 22. September folgt Mörzheim, am 29. September Nußdorf. Vorgestellt und diskutiert werden jeweils spezifische Maßnahmen, die sich auf den Ortsteil oder den betrachteten Bezirk beziehen. Die Bürgerinfo am Mittwoch beginnt um 19 Uhr im Arzheimer Dorfgemeinschaftshaus. Eine Anmeldung zur Veranstaltung in Arzheim erbittet der EWL bis Dienstag unter der Telefon 06341 138611 oder per E-Mail an hochwasser@landau.de. Es gelten die 3G-Regeln.