Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) lädt für Freitag, 23. Oktober, 14 Uhr, zu einer Führung durch das Landauer Stadtdorf Nußdorf ein. Thema der Führung wird die Hochwasservorsorge der Stadt sein, teilt der EWL mit. Die Ergebnisse sollen als Grundlage für das Hochwasser-Vorsorgekonzept dienen. Treffpunkt ist am Nußdorfer Dorfbrunnen. Interessierte können sich bis Donnerstag, 22. Oktober, unter Telefon 06341 138611 oder per E-Mail an hochwasser@landau.de anmelden.