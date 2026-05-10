In der Königstraße baut der EWL an neuen Regenwasser-Boxen und Kanälen. Die können dann zehntausende Liter schlucken.

Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) baut derzeit im nördlichen Teil der Königstraße am Kanalsystem. Zentrales Element der Baumaßnahme: ein neuer, separater Regenwasserkanal mit unterirdischen Speicherboxen. Diese blauen Boxen können laut EWL-Mitteilung bei Starkregen große Wassermengen – insgesamt 60.000 Liter – aufnehmen, das anschließend kontrolliert abgeleitet wird.

Die blauen Boxen, auch Rigolen genannt, „bestehen aus Kunststoffelementen mit einem Hohlraumanteil von mehr als 90 Prozent“, erklärt Olga Wünschel, die das Projekt beim EWL verantwortet. Bei Starkregen sammelt sich das überschüssige Niederschlagswasser zunächst in den Rigolen. Anschließend wird es zeitverzögert abgegeben, gelangt in den Regenwasserkanal und von dort in die Queich.

Belastung der Kläranlage sinkt

„Die Einleitmenge in die Queich wird durch eine Drossel auf maximal 5,1 Liter pro Sekunde begrenzt, um das Gewässer vor ökologischen Schäden zu schützen und Hochwassergefahr zu minimieren“, erläutert Olga Wünschel. So sinke auch die Belastung der Landauer Kläranlage. Wenn dort insgesamt weniger Schmutzwasser behandelt und geklärt werden müsse, reduziere sich der Energieaufwand deutlich.

Im Zuge der Bauarbeiten verlegt der EWL in einer Tiefe von bis zu 2,2 Metern zudem einen neuen Regenwasserkanal. Ergänzend entstehen neue Hausanschlüsse für Schmutzwasser in der Königstraße. Viele der Rohre seien laut EWL-Angaben mehrere Jahrzehnte alt, deshalb könnten künftig Probleme bei der Dichtheit auftreten.

Die Baumaßnahme Königsstraße Nord ist in drei Abschnitte gegliedert und läuft bis 2027. Parallel zum Bau des Regenwasserkanals werden die Straßenbeleuchtung und die Begrünung sowie Wasser-, Strom- und Gasleitungen erneuert. Die Gesamtkosten liegen bei vier Millionen Euro, der Anteil des EWL für die Kanalisation beträgt etwa 860.000 Euro.