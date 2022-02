Am Donnerstag, 10. Februar, 19 Uhr, startet eine weitere Runde der Bürgerbeteiligung zur Hochwasservorsorge in Landau. Dazu laden die Stadt Landau und der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) ein. Im Feuerwehrhaus werden erste Lösungsansätze für den Ortsteil Nußdorf vorgestellt. Für die Analyse haben EWL, die Stadt und ein Ingenieurbüro umfangreiche Daten gesammelt und ausgewertet. Es gilt die 2G-plus-Regel. Anmeldungen unter Telefon 13-8611 oder per Mail an hochwasser@landau.de.