Überspülte Straßen und vollgelaufene Keller – Wetterextreme werden häufiger und damit der Hochwasserschutz sehr viel wichtiger. Die Stadt will mit einem vom Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) koordinierten Hochwasservorsorgekonzept gegensteuern. Der nächste Rundgang hierzu startet am Donnerstag, 22. April, 16 Uhr, am Parkplatz des Sportplatzes im Dammheim. Anmelden können sich Interessenten bis 21. April telefonisch unter 06341 138611 oder per E-Mail an hochwasser@landau.de.