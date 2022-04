Die Hochwasservorsorge in Landau geht voran. Nun laden die Stadtverwaltung und der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau die Mörzheimer zur Vorstellung erster Lösungsansätze für ihr Stadtdorf ein. Termin ist am Donnerstag, 19 Uhr in der Alten Schule. Eine Anmeldung erbittet der EWL bis Mittwoch, unter Telefon 06341 138611 oder per E-Mail an hochwasser@landau.de. Bei der Veranstaltung gilt Maskenpflicht sowie die 2G+Regel.