Von den vielen südpfälzischen Helferinnen und Helfern im Katastrophengebiet an der Ahr und in der Eifel hat sich niemand mit Corona infiziert. Nach Angaben der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadt Landau konnten sie sich an der DRK-Diagnosestation in Landau kostenlos mittels PCR-Test auf das Coronavirus testen lassen. 81 Einsatzkräfte hätten das Angebot des Gesundheitsamts Landau-Südliche Weinstraße in Anspruch genommen, und alle Ergebnisse seien negativ.

Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch wiesen darauf hin, dass bei der schnellen Hilfe in der akuten Not Kontakte zu Flutopfern und untereinander unvermeidbar gewesen seien. Daher sei es selbstverständlich gewesen, den Helferinnen und Helfern einen laborbestätigten Coronatest anzubieten.

Das Gesundheitsamt wird das Angebot auch künftig aufrechterhalten. Angehörige von Hilfsorganisationen aus Landau und von der Südlichen Weinstraße, die aus einem Einsatz im Gebiet der Hochwasserkatastrophe zurückkehren, können sich auf freiwilliger Basis weiterhin kostenlos in der Diagnosestation testen lassen.