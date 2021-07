Die Südpfalz hat am Wochenende weitere Helfer in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete im nördlichen Rheinland-Pfalz geschickt. Wie die Stadtverwaltung Landau und die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße gemeinsam mitteilen, haben sich Samstagvormittag 140 Einsatzkräfte aus Stadt und Kreis auf den Weg ins Hochwassergebiet gemacht, um die Kräfte vor Ort abzulösen. Seit Donnerstag sind bereits knapp 300 Einsatzkräfte aus dem Stadt und Kreis in dem Katastrophengebiet im Einsatz. Im 24-Stunden-Rhythmus werden die Kräfte abgelöst.

THW und DRK helfen mit

Einsatzkräfte im Katastrophengebiet stellt unter anderem das Landauer Technische Hilfswerk (THW). Am frühen Samstagmorgen wurde die Fachgruppe Ortung alarmiert. Fünf Helfer haben sich mit drei Rettungshunden Richtung Ahrweiler aufgemacht. Wenige Stunden später ist dann auch die THW-Fachgruppe Logistik-Verpflegung ausgerückt. Sie übernimmt zusammen mit weiteren Helfern die Verpflegung der Einsatzkräfte im Bereitstellungsraum Nürburgring, teilt das THW mit.

Auch die Landauer Gruppe des Deutschen Roten Kreuzes war am Wochenende wieder im Einsatz. Ein Team hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag Feldbetten, Tische, Bänke sowie Hygienesets nach Ahrweiler gebracht. Das Team erreichte Sonntagfrüh, 5.30 Uhr, wohlbehalten Landau, teilt das DRK mit.

Feuerwehr und Bundespolizei im Einsatz

Die gemeinsame Führungsgruppe Technische Einsatzleitung und die Facheinheit Information und Kommunikation haben den Einsatz im Bereich Trier-Saarburg beendet, teilt unterdessen die Landauer Feuerwehr mit. Zwei Nächte lang wurde die Einsatzleitung unterstützt – über 4000 Helfer mussten koordiniert werden. wurden die dortigen Einsatzkräfte im Bereich der Einsatzleitung unterstützt. Über 4.000 Einsatzkräfte aus dem gesamten Bundesgebiet mussten koordiniert werden. Am Samstagvormittag rückten weitere Kräfte aus mit geländetauglichen Großfahrzeugen und einem Feuerwehrarzt, teilt die Feuerwehr mit.

Hilfe in die Krisenregion schickt auch die Bundespolizei Bad Bergzabern. Bereits am Donnerstagnachmittag rückten über 100 Einsatzkräfte – darunter eine fachtechnische Gruppe, ein Teil der Auszubildenden und zwei Teams des polizeiärztlichen Dienstes – in den Norden aus. „Seit Donnerstagabend sind die Kräfte im Raum Ahrweiler im Einsatz und unterstützen aktiv die Aufräumarbeiten“, teilt die Bundespolizei weiter mit.

Spenden

Wer helfen möchte, kann unter dem Kennwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“ Geld auf das Spendenkonto des Landes bei der Sparkasse Mainz überweisen. Empfänger: Landeshauptkasse Mainz; IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06.