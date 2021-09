Das Palais Landau startet am 23. November mit seiner mehr als dreistündigen Dinner-Show im zum Varieté-Theater umgestalteten Gloria-Kulturpalast in Landau. Produzentin Laura Erny hat jetzt einen Teil ihrer Künstler vorgestellt. Dazu gehören Moderatorin Gloria Gray als Neuzugang und das Showballett als wiederkehrendes Element, das nach der Choreografie von Produzentin Laura Erny tanzt.

Las Vegas, Macau, New York und Paris sind bisherige Stationen der Aerialistin Cara Chapman, einer Flugartistin, die beispielsweise an Tuch oder Reifen unter der Hallendecke schwebt, turnt und tanzt und dafür mehrfach ausgezeichnet wurde. Michael Togni und Yulia Girda kombinieren bei ihrem Auftritt das Tanzen und die Akrobatik. Michael Togni tritt zudem mit seinem Bruder Dario auf. Dabei jongliert der auf dem Boden liegende „Porteur“ den „Flieger“ mit den Füßen. Sie haben 2014 in der Akademie der Zirkuskünste ihren Abschluss gemacht und sind in großen Zirkussen und für die Päpste Benedikt und Franziskus im Vatikan aufgetreten.

Jongleur im Guinessbuch der Rekorde

Mario Berousek hat es als schnellster Jongleur der Welt zweimal ins Guinessbuch der Rekorde geschafft und wurde 2017 auf dem Internationalen Circus-Festival von Monte Carlo mit dem „Bronzenen Clown“ ausgezeichnet. Er entstammt in achter Generation der tschechischen Zirkusdynastie Berousek. Mario Berousek ist in berühmten Zirkussen und auf bedeutenden Varietébühnen in der ganzen Welt zu erleben.

Skating Phoenix nennt sich die Hochgeschwindigkeits-Rollschuh-Akrobatik von Yordani Oliva und Sirenia Lopez. Sergey Mishchurenko tanzt in der Luft. Halt gibt ihm dabei eine schwebende Pole-Stange, an der er seine kraftvolle und dynamische Darbietung präsentiert.

Info

Spielzeit im Palais in der Industriestraße 3 bis 5 ist vom 23. November bis 31. Dezember, Showbeginn ist in der Regel um 19.30 Uhr, sonn- und feiertags um 18 Uhr.

Besucher können bei der Buchung zwischen einem klassischen und einem vegetarischen, auf Nachfrage auch einem veganen Menü wählen.

Tickets gibt es unter Telefon 06341 681268, per E-Mail an info@palais-landau.de und im Internet unter www.palais-landau.de