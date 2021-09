In Mörlheim wird’s am Sonntag beim Kerwe-Kino ab 19.30 Uhr in der katholischen Kirche der Film „Hiwwe wie Driwwe“ gezeigt. Das teilt der Kulturverein Zugabe mit, der die Vorführung gemeinsam mit beiden Kirchengemeinden veranstaltet. Zudem wird Benjamin Wagener, einer der Produzenten, aus dem Nähkästen plaudern. Der Film berichtet über die Verbreitung der Sprache Pennsylvania Dutch, die auf dem Pfälzischen basiert. Vor der Vorführung gibt es am 18 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst. Es gilt Maskenpflicht und die 3G-Regel. Eintritt: sieben Euro.