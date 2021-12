Die neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) will „für die zentralen Belange der Truppe einstehen“. Dazu wolle sie in den nächsten Tagen mit Besuchen beginnen, sagte Lambrecht am Mittwoch im Verteidigungsministerium, wo sie ihr Amt antrat und mit militärischen Ehren empfangen wurde. Bei dieser Gelegenheit ernannte sie auch ihre beiden Parlamentarischen Staatssekretäre Siemtje Möller aus Emden und den Südpfälzer Thomas Hitschler aus Hainfeld. Der bezeichnete es als große Ehre, für diese verantwortungsvolle Aufgabe ausgewählt zu sein, „der er mit Respekt und Demut begegne“. Hitschler versprach, allen Angehörigen der Bundeswehr zu dienen, sich für ihre Belange einsetzen und eine Brücke zwischen Bundeswehr und Parlament zu sein. Den Südpfälzern versprach er: „Die Menschen in meinem Wahlkreis können sich darauf verlassen, dass ich mich ihren Anliegen und den Belangen unserer Region auch weiterhin mit ganzer Kraft widme.“