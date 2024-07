Nach der Ankündigung des Bundestagsabgeordneten Thomas Hitschler aus Hainfeld, für den neuen Bundestag nicht wieder kandidieren zu wollen, rüstet sich der SPD-Unterbezirk Südpfalz für die Suche eines Nachfolgers, einer Nachfolgerin. Nach Mitteilung der Vorsitzenden Jennifer Braun und Mario Daum geht die SPD in einem offenen Auswahlprozess auf Nachfolgesuche und damit einen „neuen, transparenten Weg, um eine starke Kandidatur für die Bundestagswahl 2025 zu finden“. Bewerber können sich bis 31. Juli melden. „Bislang haben sich fünf Personen auf unseren parteiinternen Aufruf gemeldet und müssen nun in einem Wettstreit miteinander die Partei von sich überzeugen“, erläutern Braun und Daum.

Nach den Sommerferien sollen sich die Interessenten bei zwei öffentlichen Veranstaltungen – am 2. September im Kreis Germersheim sowie am 16. September in Landau für die Stadt und den Kreis Südliche Weinstraße – den Mitgliedern und der Öffentlichkeit vorstellen. Eine Vertreterversammlung wird dann ein Jahr vor der Bundestagswahl am Samstag, 21. September, den oder die Wahlkreiskandidaten/in für die Südpfalz wählen.