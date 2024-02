„Begegnungsraum Stadt. Bürger, Adel, Geistlichkeit –

Landau in der Vormoderne“ lautet der Titel eines neuen historischen Werkes, das im Jahr des 750. Stadtgeburtstags von Landau in der Reihe Forschungen zur Pfälzischen Landesgeschichte im Verlag Regionalkultur in Ubstadt-Weiher erschienen ist. Die Herausgeber sind Kurt Andermann und Ulrich A. Wien. Andermann ist Historiker und Archivar und hat an der Uni Freiburg gelehrt. Wien ist Historiker und Theologe und Akademischer Direktor am Institut für Evangelische Theologie der Uni in Landau. In dem Werk geht es um die Entwicklung des Städtewesens in Europa mit seiner rechtlichen, sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Sonderrolle. Landau bietet sich als Anschauungsobjekt auch wegen des Landauer (Ritter-)Bundes an, der auf Einladung von Franz von Sickingen 1522 – wohl im oder vor dem Haus zum Maulbeerbaum gegründet worden ist. Damals fürchtete die Ritterschaft unter anderem wegen des Erstarkens der Städte um Macht und Einfluss. Diesem Thema ist einer von sieben Aufsätzen in der Neuerscheinung gewidmet. Weitere behandeln die Innen- und Außenbeziehungen der Stadt, die Reichsstadt im wirtschaftlichen Austausch oder die Reformation in Landau.

Lesezeichen

Kurt Andermann und Ulrich A. Wien (Hrsg.), Begegnungsraum Stadt. Bürger, Adel, Geistlichkeit. Landau in der Vormoderne. Forschungen zur Pfälzischen Landesgeschichte, Band 3. 160 Seiten mit 35 Abbildungen. 24,80 Euro. ISBN 978-3-95505-409-0.