„Ich möchte niemandem den Spaß verderben und den Mahner geben, aber die Gefahr einer vierten Welle durch die hochansteckende Delta-Variante ist real.“ Das sagte Oberbürgermeister Thomas Hirsch zur Coronalage. Er bittet die Landauer, nicht übermütig zu werden, Impf- und Testangebote zu nutzen sowie Vor- und Rücksicht walten zu lassen. Das Verhalten aller im Sommer, im Urlaub, bei Veranstaltungen werde darüber entscheiden „wie wir Herbst und Winter verbringen werden“. Der Oberbürgermeister kündigte an, anstelle des coronabedingt abgesagten Herbstmarkts in Form eines Volksfests zusätzliche Schausteller in die Innenstadt zu holen. Geplant sei eine Kombination aus gastronomischen Angeboten, Neuem Wein, Spezialitätenständen und Schaustellerbetrieben.