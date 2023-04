Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Oberbürgermeister Thomas Hirsch startet in wenigen Tagen in sein letztes Amtsjahr. 2023 wird er Präsident des Sparkassen-Verbandes. In Landau hinterlasse er geordnete Verhältnisse, sein Nachfolger werde einen guten Einstieg haben. Hirsch wehrt sich auch gegen Vorwürfe.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) ist mit sich im Reinen: In seinen sechs Jahren als Oberbürgermeister und acht Jahren als Bürgermeister habe er einiges für Landau leisten