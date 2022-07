Oberbürgermeister Thomas Hirsch rechnet damit, dass das Freizeitbad La Ola in Landau im Herbst und Winter nicht öffnen kann. Wenn es bei einer Gasmangellage bleiben sollte, weil die Pipeline Nordstream 1 nach der am 11. Juli beginnenden und am 21. Juli endenden Revision von Russland nicht wieder mit Gas beschickt wird, wäre ein Betrieb mit Einschränkungen möglich. Dann könnte der Erdwärmeanteil eventuell noch etwas erhöht und mehr Strom eingesetzt werden. „Dann wird es nur nicht ganz so kuschelig“, so Hirsch, der auch Geschäftsführer der Stadtholding ist, die auch die Landauer Bäder betreibt. Er glaube aber, dass es nicht nur zum Gasmangel kommen werde, sondern sich dies auch beim Strom auswirken werde. Ein Ausfall der Badesaison werde dann sofort zu einem Minus von einer Million Euro im Haushalt führen. Das Freizeitbad schließt vom 25. Juli bis 2. September für Routine-Wartungsarbeiten. Vier Wochen lang kann es aber zumindest noch für die Sommerschwimmschule genutzt werden.

Hirsch stellte klar, dass bei Energiemangel mehr nötig sei, als an der Straßenbeleuchtung in der Stadt zu sparen. Eigentlich müssten dann auch die erst wegen Corona beschafften Lüftungsanlagen in den Schulen ausgeschaltet und die Temperatur in den Klassenräumen reduziert werden. Dies sind aber noch keine beschlossenen Maßnahmen.