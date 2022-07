Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) hinterlässt seinem Nachfolger am Jahresende eine auch finanziell gut aufgestellte Stadt: Der Jahresabschluss 2021 hat sich um 25,5 Millionen verbessert (14,6 Millionen Wenigerausgaben, 11 Millionen Mehreinnahmen). Das bedeutet einen Überschuss von 14,5 Millionen Euro. Bei den Mehreinnahmen schlagen allein 4,3 Millionen Euro Gewerbesteuer zusätzlich zu Buche. Das werde nicht so bleiben, so Hirsch: Wegen der Folgen des Ukrainekriegs hätten Firmen ihre Gewinnerwartungen für dieses Jahr nach unten korrigiert. Der Oberbürgermeister hofft, den Haushalt 2022 mit einer schwarzen Null abschließen zu können.

Seit 2017 hat Landau zudem 56,6 Millionen Euro Liquiditätskredite getilgt (die in etwa Überziehungen des Girokontos bei laufenden Ausgaben vergleichbar sind). Die Pro-Kopf-Verschuldung lag 2020 mit 1419 Euro am untersten Ende bei den kreisfreien Städten im Land, jetzt bei etwa 1425 Euro, so Martin Messemer, Leiter von Finanzabteilung und Wirtschaftsförderung. Die Zahlen stammen aus einem Finanzstatus, der in Kürze im Stadtrat vorgestellt wird. Damit will Hirsch, wenn er an die Spitze des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz wechselt, seinem Nachfolger Rechnung legen. In die Stichwahl am 17. Juli sind Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) und Dominik Geißler (CDU) gekommen, zuletzt Abteilungsleiter im Bundeswirtschaftsministerium.