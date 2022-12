Oberbürgermeister Thomas Hirsch will sich von den Landauern verabschieden. Er lädt für Sonntag, 18. Dezember, zu einem Stehempfang bei Sekt, Brezeln und Gugelhupf ab 11 Uhr in die Festhalle ein. Hirsch wird im neuen Jahr auf den Posten des Sparkassenpräsidenten in Rheinland-Pfalz wechseln. Redner sind neben Hirsch selbst dessen Nachfolger Dominik Geißler und der rheinland-pfälzische Innenminister und frühere Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling, mit dem Hirsch sich bis vor wenigen Monaten die Spitze des Städtetags in Rheinland-Pfalz teilte. „Ich bin froh und dankbar, dass ich in mehr als 30 Jahren bei der Stadt, mehr als 20 Jahren an der Spitze der Stadtholding, 15 Jahren im Stadtvorstand und sieben Jahren als Oberbürgermeister meinen Beitrag dazu leisten konnte, meine Heimatstadt nachhaltig zu entwickeln“, so Hirsch. Statt eventuell zugedachter persönlicher Geschenke bittet Hirsch um Spenden für zwei seiner Herzensprojekte: das stationäre Hospiz und den Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße.