Es habe keinen Regelverstoß bei den Beratungen im Ältestenrat der Stadt bei der Debatte zum kostenfreien Samstagsparken auf dem Alten Messplatz gegeben. Das teilt Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) mit. Die Verwaltung habe im Ältestenrat - entsprechend der Rechtslage und der bisherigen Gepflogenheiten - informiert, dass für die Tagesordnung der nächsten Hauptausschuss-Sitzung eine Initiative zum gebührenfreien Samstagsparken vorgesehen sei, um den innerstädtischen Handel zu fördern.

Tenor: Je früher, desto besser

Diese Initiative sei auch von Fraktionen außerhalb der Koalition ausdrücklich begrüßt worden, berichtet Hirsch. Die Verwaltung habe informiert, dass die Umsetzung entweder direkt am Samstag nach der Sitzung des Hauptausschusses oder am Samstag zuvor, zum Start des Altstadt-Shuttles, erfolgen könne. Gegen eine möglichst frühzeitige Umsetzung seien in der Sitzung des Ältestenrats keine Einwände erhoben worden. Im Gegenteil: „Je früher, desto besser“, sei der Tenor der Diskussion gewesen. Formal war das einmalige kostenlose Parken vor dem Gesamtbeschluss des Hauptausschusses durch die Entscheidungskompetenz der Verwaltung abgedeckt, sagt der Stadtchef.

Klaus Eisold, Vorstandsmitglied des SPD-Ortsvereins, hatte am Donnerstag der Stadtspitze vorgeworfen, dass es im Ältestenrat inhaltliche Diskussionen gegeben habe. Das sei nicht erlaubt.