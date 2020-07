Aus einem von der SPD geforderten 365-Euro-Jahresticket für den Bus- und Bahnverkehr in Landau wird zumindest vorerst nichts: Die Stadt Landau wird sich nicht an einem Modellprojekt des Bundes zur Stärkung des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs beteiligen. Das hat Oberbürgermeister Thomas Hirsch dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Florian Maier geantwortet. Mit dem Programm sei frühestens im dritten Quartal dieses Jahres zu rechnen, es gebe aber bereits den Hinweis des Fördermittelgebers, also des Bundes, dass das getestete neue Angebot auch nach Auslaufen der Bundesförderung weiterlaufen müsse. Dann müsste es von der jeweiligen Kommune allein finanziert werden. Nach Hirschs Einschätzung könnte sich Landau das nicht leisten. Die Stadt habe zwar einen Jahresüberschuss erzielt, aber der sei im Wesentlichen den Gewerbesteuern zu verdanken gewesen, und die dürften in der Coronakrise erheblich zurückgehen. So lange der Öffentliche Nahverkehr noch keine Pflichtaufgabe der Gemeinde sei (was er demnächst werden soll), sei die Stadt verpflichtet, alle unnötigen Ausgaben zu vermeiden. Derzeit stehe eine Ausweitung des ÖPNV der von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion geforderten Haushaltsdisziplin konträr gegenüber, so Hirsch. Der Oberbürgermeister argumentiert aber nicht nur finanztechnisch, sondern auch inhaltlich: Landau wolle mit seinem Landau-Takt 2022 seine Linien ausbauen und den Takt verdichten, die Haltestellen um Fahrgastinformationssystem ergänzen und möglicherweise auch die Straßen ändern, um eine höhere Betriebsqualität für die Busse zu erreichen. Kurz: Die Stadt wolle primär das Angebot verbessern, nicht den Preis.