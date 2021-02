Seit Freitag haben die Gesundheitsämter in der Südpfalz 67 neue Corona-Infizierte verzeichnet, davon 25 an der Weinstraße und 42 im Kreis Germersheim. Das Germersheimer Gesundheitsamt vermeldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Damit steigt die Zahl der Toten an oder mit Corona auf 99. In Landau und SÜW wurden 132 Todesfälle registriert.

An Regeln halten

Unterdessen hat der Landauer Oberbürgermeister Thomas Hirsch am Montag an die Bevölkerung appelliert, die AHA-Regeln einzuhalten: Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmaske. Das Wochenende mit Temperaturen von bis zu knapp 20 Grad haben viele Menschen zu Ausflügen ins Grüne genutzt. Laut Stadtverwaltung haben sich die allermeisten an die Regeln gehalten. Es sei jedoch immer wieder auch zu Verstößen gekommen. Hirsch betont: „Ich habe das größte Verständnis dafür, dass die Menschen nach den vielen Wochen des Lockdowns das Bedürfnis haben, nach draußen zu gehen und Sonne zu tanken. Bitte nehmen Sie aber auch im Freien die Abstands- und Hygieneregeln ernst und achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen.“ Dies gelte umso mehr mit Blick auf die neue und besonders ansteckende Virus-Mutation, die im Landkreis Germersheim bereits zu einem sprunghaften Anstieg der Fallzahlen beigetragen habe.

Ausflügler entzerren

Ordnungsdezernent Lukas Hartmann berichtet, dass viele Hinweise aus der Bevölkerung über mögliche Verstöße eingegangen seien. Aber: „Die allermeisten haben sich wirklich sehr gut an die Auflagen gehalten. Wenn es zu Verstößen kam, dann meist, weil die Menschen keinen Abstand zueinander hielten oder – als Erwachsene – auf den Spielplätzen keine Maske trugen.“

Um die Ausflugsmöglichkeiten weiter zu entzerren, hat Hirsch beim Land erneut die Wiedereröffnung des Zoos Landau angeregt – und sei es nur für die Südpfälzer, um weitere Reisen innerhalb von Rheinland-Pfalz oder sogar über Landesgrenzen hinweg zu vermeiden. „In anderen Bundesländern gibt es Überlegungen, zum 1. März nicht nur die Zoos, sondern auch die Gartenmärkte wieder zu öffnen.“ Um den „Run“ auf die Parks und Supermärkte zu beenden, hält Hirsch das auch für Rheinland-Pfalz für eine sinnvolle Maßnahme.