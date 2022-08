Die Landauer Ortsgruppe der Umweltschutzorganisation Greenpeace kündigt für Samstag, 21.45 Uhr, eine Mahnwache auf dem Rathausplatz zum Gedenken an die Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki an. Auf dem Platz werde ein Peace-Zeichen aus Teelichtern angelegt, teilt Alea Peiser für Greenpeace mit. 2022 jähren sich die Abwürfe der Bomben durch die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg auf die japanischen Städte zum 77. Mal. An den Explosionen und den Folgen starben mindestens 250.000 Menschen.