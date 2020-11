Die Polizei hat jenen Pick-up gefunden, der wohl in der Nacht auf Montag in Albersweiler von Unbekannten geklaut worden war. Nach der Berichterstattung über den Vorfall hatte sich eine Frau mit Hinweisen bei der Polizei gemeldet. „Das Fahrzeug konnte von der Kriminalpolizei in unmittelbarer Nähe der Grundschule Annweiler sichergestellt und anschließend kriminaltechnisch untersucht werden“, berichten die Beamten. Sie wollen jetzt herausfinden, wer das Auto in der Schulstraße abgestellt hat.

Wie am Montag berichtet, hatten Unbekannte den weißen Ford Ranger aus einer Lagerhalle des Steinbruchs in Albersweiler geklaut. Am Montag gegen 2.30 Uhr nutzten sie den gestohlenen Pick-up, um einen Einbruch in die Shell-Tankstelle in Annweiler zu begehen. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Verkaufsraum, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Als die Alarmanlage losging, ergriffen sie die Flucht.

