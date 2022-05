Eine einrichtungsbezogenes Tempo-30-Gebot in der Hindenburgstraße beim Max-Slevogt-Gymnasium (MSG) ist wohl möglich. Das teilt Mobilitätsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) mit. Die Stadt hatte das Verhalten der Schüler beim Ausgang des MSG an dieser Straße beobachtet. Resultat: Die Schüler laufen, wie erwartet, nicht rund 70 Meter zurück bis zur Fußgängerampel am Nordring, um die Bushaltestelle auf der anderen Straßenseite zu erreichen. Sie laufen quer über die Straße. Zudem habe die Verwaltung beobachtet, dass mehr Menschen über den Schulhof die Schule verlassen als über den Osteingang am Alten Messplatz. Auf dieser Grundlage werde die Verwaltung nun den städtischen Gremien die Einrichtung eines Tempo-30-Gebots auf Höhe des MSG in der Hindenburgstraße vorschlagen. Das wäre eine von verschiedenen angedachten Veränderungen in dieser Straße, um die Geschwindigkeit von Autofahrern zu reduzieren.