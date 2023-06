Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Landauer Hindenburgstraße wird gerast. Menschen haben Probleme, die Straße zu überqueren. Und an einer Kreuzung kommt es immer wieder zu Unfällen. Die Stadt geht nun auf den Wunsch der SPD nach Verkehrsberuhigung ein, aber anders als gedacht.

Zebrastreifen, Tempo 30, Querungshilfe – in der Hindenburgstraße könnte sich in naher Zukunft viel tun. Die SPD hatte zum wiederholten Mal all das beantragt. So, wie die Sozialdemokraten dies wünschen,