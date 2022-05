Die Alltagshilfe für Senioren „hilfsbereit“ eröffnet ein Büro in der Landauer Königstraße 43. Dort gebe es vielfältige Angebote für ältere Menschen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Möglichst lange unabhängig Zuhause leben: Wer möchte das nicht? Damit dieser Wunsch in Erfüllung geht, werden Angebote für ältere Menschen zur Unterstützung im Alltag angeboten. Egal, ob es um den Haushalt, Einkauf oder die Freizeitgestaltung geht – das Team um Gründer Michael Zürn kann Hilfe anbieten. Pflegebedürftige, die noch daheim leben, haben Anspruch auf Leistungen, die von der Pflegekasse bezahlt werden, informiert Seniorenbeauftragte Ulrike Sprengling. „Leider wird dies häufig nicht in Anspruch genommen, etwa, weil die Betroffenen keine Einstufung in einen Pflegegrad beantragen oder nicht bekannt ist, dass auch Personen mit Pflegegrad 1 bereits einen Anspruch auf diese Unterstützung haben.“

Das hilfsbereit-Büro ist dienstags bis freitags von 9 bis 13 Uhr besetzt. Telefonisch ist das Team von Michael Zürn unter 06346 6980819 erreichbar. Weitere Infos online unter www.hilfsbereit-alltagshilfe.de.